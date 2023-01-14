Что произошло за день: суббота, 14 января

Умерла Инна Чурикова и уточнены планов по возвращению космонавтов на Землю

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умерла Инна Чурикова. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Ей было 79 лет. Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище.

- Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях. Этот вариант рассматривается на случай аварии на станции до прибытия корабля "Союз МС-23".

- Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский "стоп-лист". Ранее стало известно, что Москва ввела персональные санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании.

- "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения ВС РФ. Компания не смогла добиться в Верховном суде отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее правил.

- На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты. В Минобороны страны до расследования затрудняются сказать, это обломки сбитой российской ракеты или обломки ракеты системы ПВО Украины.