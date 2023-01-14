Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В случае аварии на Международной космической станции (МКС) до прибытия корабля "Союз МС-23" экипаж поврежденного "Союза МС-22" покинет станцию на российском "Союзе" и американском Crew Dragon, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.
"Из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22", его экипаж - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио - вернутся на Землю на "Союзе МС-23", который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
"Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю" - сообщили в "Роскосмосе".
По ее данным, кресло Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon - работы пройдут 17-18 января.
"При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты "Роскосмоса" - на "Союзе МС-22", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".
В "Роскосмосе" также сообщили, что после прибытия на МКС "Союза МС-23", кресла всех трех космонавтов, включая Рубио, будут перенесены в него.
В госкорпорации отметили, что меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23" были приняты "Роскосмосом" совместно с космическими агентствами стран-партнеров по станции.
15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.
11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что исследования подтвердили вывод о повреждении "Союза МС-22" метеороидом.
Расчет диаметра повреждения на поверхности приборного отсека корабля "Союз" при столкновении с элементом космического мусора на скорости 7 тыс. метров в секунду составил до 1 мм, сказал глава "Роскосмоса".