Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В случае аварии на Международной космической станции (МКС) до прибытия корабля "Союз МС-23" экипаж поврежденного "Союза МС-22" покинет станцию на российском "Союзе" и американском Crew Dragon, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"Из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22", его экипаж - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио - вернутся на Землю на "Союзе МС-23", который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю" - сообщили в "Роскосмосе".

По ее данным, кресло Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon - работы пройдут 17-18 января.

"При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты "Роскосмоса" - на "Союзе МС-22", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".

В "Роскосмосе" также сообщили, что после прибытия на МКС "Союза МС-23", кресла всех трех космонавтов, включая Рубио, будут перенесены в него.

В госкорпорации отметили, что меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23" были приняты "Роскосмосом" совместно с космическими агентствами стран-партнеров по станции.