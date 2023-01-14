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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Умерла Инна Чурикова

Умерла Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни", - сказал он.

Варшавер сообщил, что точная дата и место похорон пока не определено, но, предположительно, похороны могут состояться во вторник.

Инна Чурикова - лауреат многочисленных премий и наград. Родилась 5 октября 1943 года.

В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В этом же году поступила на службу в Московский театр юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 - актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком") в Москве.

В кино дебютировала студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

Известна ролями в фильмах "Морозко", "Начало", "Курьер", " Ширли-мырли" и др.

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