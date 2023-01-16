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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Глава Севастополя сообщил об отражении очередной атаки беспилотников

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в понедельник в Севастополе по беспилотникам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку (аэродром к северо-западу от города - ИФ)", - написал он в своем телеграм-канале.

Ночью губернатор также сообщал об одном сбитом беспилотнике над бухтой.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь Михаил Развожаев
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