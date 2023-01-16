Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Вид на Севастопольскую бухту (архивное фото) Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе в ночь на понедельник по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.