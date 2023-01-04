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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Севастополя

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в районе аэропорта "Бельбек" на северо-западе Севастополя по беспилотникам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

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