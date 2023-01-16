Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников увеличилось до семи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в понедельник семь беспилотников над морем в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В общем сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове, добавил губернатор.

Ночью губернатор сообщал об одном сбитом беспилотнике над бухтой, позже - о трех. Вторая за день атака началась около полудня.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном, речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.