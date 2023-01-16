Песков отметил, что статья Медведчука вызывает большой интерес

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, читал ли глава государства статью оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, в которой он предложил создать новое политическое движение, состоящее из противников прозападного курса Украины.

"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ и, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знаком ли президент с содержанием этой статьи.

На уточняющий вопрос, были ли контакты у Путина с Медведчуком, не встречались ли они после обмена оппозиционного политика, который был арестован на Украине по обвинению в госизмене, а также где сейчас он находится, представитель Кремля ответил: "Оставляю без ответа этот вопрос".