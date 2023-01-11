Песков не в курсе, есть ли у Медведчука гражданство России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналиста, есть ли у находящегося в России украинского политика Виктора Медведчука российское гражданство и может ли он его получить.

"Не могу ничего сказать на этот счет", - сказал он на брифинге.10 января вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил Медведчука и еще трех депутатов Верховной рады украинского гражданства. Все четверо обвиняются в госизмене.

Один из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутат Верховной рады от одноименной фракции, в прошлом - глава администрации президента Украины, Виктор Медведчук в октябре 2021 года был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. Он также обвиняется в причастности к незаконной поставке угля с неконтролируемой Украиной части территории Донбасса.

27 февраля 2022 года сообщалось, что из-под домашнего ареста он сбежал. 12 апреля он был снова задержан и помещен под стражу.

В сентябре 2022 года стало известно, что украинская сторона передала Медведчука Москве в рамках обмена пленными.