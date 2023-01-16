Кремль предупредил о последствиях поставок Западом вооружений Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к намерению Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Воспринимаем весьма негативно. Мы не скрываем нашего отношения, - сказал он. - Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять".

По мнению Пескова, "они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина".

"Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем. Они используют эту страну, как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - заявил представитель Кремля.

"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть как остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - заверил он.