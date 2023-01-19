Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывшие участники спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку в школах, но должны пройти соответствующую переподготовку, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Те, кто выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но если пройдут соответствующую переподготовку", - сообщил Кравцов, отвечая на вопрос Позднякова о том, будут ли привлекать отставных военных к преподаванию начальной военной подготовки в школах.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ, в рамках которых введен модуль по "Элементам начальной военной подготовки".