Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Новый учебник истории для старших классов обещают подготовить к марту

Новый учебник истории для старших классов обещают подготовить к марту
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новый учебник истории для старших классов будет готов в марте, он может появиться в школах с нового учебного года, сообщил на лекции министр просвещения Сергей Кравцов. Текст его выступления опубликован во "ВКонтакте".

23 декабря Кравцов говорил, что для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории до конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского. По словам министра, в учебники включат начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и введение санкций против России.

Линейка новых учебников по истории - всеобщая история с 5-го класса, история России с 6-го класса, - будет единой для всех школ, права будут принадлежать государству, а внедрение в школах может начаться сразу же, как только они будут утверждены.

Минпросвещения Сергей Кравцов Владимир Мединский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 29 января

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины
Умершие знаменитости

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

Военная операция на Украине

МИД РФ назвал обстрел ВСУ больницы в ЛНР тяжким военным преступлением

В МИД РФ объяснили антироссийскими санкциями отказ от консультаций с Токио по рыбному промыслу

В МИД РФ объяснили антироссийскими санкциями отказ от консультаций с Токио по рыбному промыслу
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти семь тысяч человек

Военная операция на Украине

Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Благодатное

Что произошло за день: суббота, 28 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ снарядами HIMARS по больнице в ЛНР

РКН зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });