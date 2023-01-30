Новый учебник истории для старших классов обещают подготовить к марту

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новый учебник истории для старших классов будет готов в марте, он может появиться в школах с нового учебного года, сообщил на лекции министр просвещения Сергей Кравцов. Текст его выступления опубликован во "ВКонтакте".

23 декабря Кравцов говорил, что для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории до конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского. По словам министра, в учебники включат начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и введение санкций против России.

Линейка новых учебников по истории - всеобщая история с 5-го класса, история России с 6-го класса, - будет единой для всех школ, права будут принадлежать государству, а внедрение в школах может начаться сразу же, как только они будут утверждены.