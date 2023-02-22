Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым к МКС перенесли на 27 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен с 26 на 27 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Теперь запуск (миссии Crew Dragon-6 - ИФ) планируется осуществить в понедельник, 27 февраля, в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 мск)", - сообщили в NASA.

По словам руководителя пилотируемой программы управления Стива Стича, перенос связан с необходимостью завершить предстартовую подготовку ракеты-носителя.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с Федяевым на борту будет запущен к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.