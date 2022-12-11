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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Миссия космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) намечена на февраль, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Согласно данным, представленным на сайте НАСА, старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon-6 запланирован на 15 февраля 2023 года.

В РоссииКосмонавт Федяев находится в США на подготовке к полету на Crew DragonЧитать подробнее

Ранее, 25 ноября начальник ЦПК имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов заявил "Интерфаксу", что Федяев, который в феврале отправится к МКС на корабле Crew Dragon, в настоящее время проходит подготовку в США. По его словам, он скоро вернется в Россию для прохождения заключительной сессии подготовки к полету.

В начале ноября в "Роскосмосе" сообщали, что полет российского космонавта Федяева на пилотируемом корабле компании SpaceX Crew Dragon-6 к МКС намечается на середину февраля 2023 года.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле этого года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт НАСА Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

МКС Crew Dragon SpaceX НАСА Андрей Федяев
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