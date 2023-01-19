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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

ВВС России и Белоруссии отработают рассредоточение по запасным аэродромам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Авиационные подразделения Белоруссии и России на проходящих в Белоруссии учениях отрабатывают рассредоточение авиации на запасные аэродромы, сообщили в белорусском Минобороны.

Министерство также обнародовало видеозапись гостелеканала "ВоенТВ", на которой самолет ДРЛО А-50 выполняет задачи по ведению воздушной разведки.

В рамках учений также отрабатывались задачи по управлению экипажами многоцелевых истребителей. "Все задачи летные экипажи выполнили успешно", - отметили в Минобороны.

Белоруссия Минобороны ДРЛО
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