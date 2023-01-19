Минсельхоз оценил как удовлетворительные 94% посевов озимых культур

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в РФ на 94% полей находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил в четверг статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на заседании комитета по аграрным вопросам Госдумы.

По его словам, в прошлом году этот показатель был 97%.

"Сейчас по ряду территорий мы видим корку, отсутствие снега, но в целом ситуация не критичная, так по уровню где-то 2019 года. Если ухудшения не будет в плане погодных условий, явлений, то в принципе должна быть благополучная ситуация с озимыми", - сказал Увайдов.

В 2019 году урожай зерна в РФ составил 121,2 млн тонн. В этом году Минсельхоз рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн.

О "в целом благоприятной" ситуации на озимых полях сообщил на этой неделе и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он не исключил, что недавние аномальные морозы могли повредить озимые в ряде районов Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, а также юга Сибири.

По данным Минсельхоза РФ, сев озимых культур под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее.