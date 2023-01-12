Эксперт назвал "достаточно очевидным" риск гибели озимых от аномальных морозов в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Риск гибели посевов озимых культур от аномальных морозов, которые "прошлись" по ряду крупных зернопроизводящих регионов РФ, достаточно очевиден. И хотя однозначные выводы делать пока рано, не исключено, что он может обернуться определенной потерей урожая, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Риск для озимых есть. В первую очередь, на тех полях, в тех районах, где снега мало и где сев озимых запоздал и проводился за пределами оптимальных сроков. Как он проявится реально, сейчас сказать трудно. Это станет более-менее ясно в марте. Но риск есть, и он достаточно очевиден", - заявил Корбут "Интерфаксу".

По его словам, сложность в том, что в случае гибели посевов и необходимости пересева их яровыми культурами работа эта будет проведена по упрощенной технологической схеме. "Это следствие того, что сельхозпроизводители, в первую очередь зерновики, не получили должного уровня доходов, и это грозит снижением урожайности. Так что возникает вопрос: будут ли деньги и будет ли интерес, чтобы пересевать?" - сказал он.

В Калужской области, где недавно стояли аномальные морозы, пока пересев озимых не прогнозируют, но семена на всякий случай для увеличенного ярового сева имеют, сообщил "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства области Геннадий Луценко.

"По предварительным оценкам ученых, растения чувствуют себя хорошо. Если бы заморозки на уровне 20-25 градусов без снежного покрова стояли два-три недели, то это бы начало серьезную озабоченность вызывать, а эти аномальные скачки посевы не почувствовали", - сказал он.

В то же время из-за прошедших перед холодами дождей часть полей в регионе осталась без снега.

В Башкирии, как сообщили в республиканском Минсельхозе, неустойчивая погода с оттепелью и с ледяным дождем во второй декаде декабря и с последующими морозами могла привести к образованию притертой ледяной корки на отдельных незащищенных от снега полях. В целом же на полях сформировался достаточный снежный покров и небольшое промерзание почвы не позволяло минимальной температуре на глубине узла кущения озимых культур опуститься ниже критических отметок.

Как считает Корбут, новый урожай будет зависеть не только от условий зимовки, но и от того, какой будет весна. "О реальном прогнозе говорить можно будет только в марте, когда станет ясно, как вышли озимые и какая будет весна – дружная или затяжная. То есть, соответственно, будет ли много влаги в почве или нет", - сказал он.

"Минсельхоз уже назвал цифры (125-127 млн тонн - ИФ), в принципе, это достаточно оптимистичный и неплохой прогноз. Можно говорить о 120-130 млн тонн, - заявил Корбут. - Но очевидно, что такого урожая, который был в прошлом году (по предварительным данным Росстата, 150,89 млн тонн - ИФ), в этом году не будет. Погодный фактор, с моей точки зрения, дал где-то 25 млн тонн прибавки валового сбора в прошлом году. Ну, и фактор снижения технологического уровня в этом году тоже будет очевиден. И третий фактор – это реальное сокращение посевных площадей под озимыми. Перекрыть потери озимых яровая пшеница не может".

По данным Минсельхоза РФ, сев озимых культур под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Сбор озимой пшеницы в 2022 году составил 72,7 млн тонн (53 млн тонн в 2021 году) из ее общего урожая в 102,65 млн тонн.