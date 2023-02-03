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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Эксперты усмотрели угрозу урожаю в растущем дефиците влаги на полях юга РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Растущий дефицит влаги на полях в южных регионах РФ представляет угрозу будущему урожаю, говорится в очередном обзоре "СовЭкона".

"За последние три месяца здесь выпало всего 40-80% от нормы осадков. Региону нужны хорошие осадки незадолго до начала вегетации, примерно через месяц", - отмечают эксперты.

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Тем не менее "СовЭкон" сохранил на прежнем уровне свой прогноз по сбору пшеницы в РФ в 2023 году – 86 млн тонн. Это сделано, несмотря на сложную погоду в январе, отмечается в обзоре.

Эксперты напоминают, что в начале месяца температура была теплее обычного, что привело к таянию снега на полях во многих регионах. Однако вскоре температура упала существенно ниже нормы – до 20-25 градусов. Это подвергло растения на юге центрального региона и в долине Волги риску гибели. Но похолодание было недостаточно продолжительным, чтобы нанести значительный ущерб растениям, считают эксперты.

"Аграрии в некоторых регионах недовольны тем, как выглядят их поля с озимой пшеницей, поскольку они пожелтели. Однако вполне вероятно, что корневая система не была повреждена, и при средних погодных условиях весной и обильном применении удобрений они, скорее всего, восстановятся", - говорится в обзоре.

Между тем, ряд экспертов зернового рынка за последнее время снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ в этом году из-за неблагоприятных погодных условий.

СовЭкон
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