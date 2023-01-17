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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ
Уборка урожая озимой пшеницы
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ситуация на полях озимых культур в РФ в целом благоприятная. Но в некоторых районах аномальные морозы могут повредить посевы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"Агрометеорологи оценили, как перезимовали озимые культуры в декабре. Оказалось, что ситуация благоприятная. Дело в том, что в зиму посевы ушли с минимальными потерями. И первый месяц зимы был вполне благоприятным для перезимовки", - сказал он.

В то же время на этом фоне выделяются два региона, в некоторых районах которых возможны повреждения посевов. "Это районы Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей. Там наблюдались очень низкие температуры, а высота снега была небольшая, и поэтому на глубине кущения, это обычно глубина около 3 см, температура составляла минус 15-18 градусов, - сказал он. - В этом случае возможны повреждения. Повторяю, это не области, это не субъекты, а отдельные регионы, в которых проводились замеры".

Кроме того, возможны повреждения посевов в ряде зерносеющих регионов на юге Западной Сибири. Вильфанд напомнил, что с ноября до половины декабря 2022 года в ряде районов были экстремально низкие температуры, а высота снега была небольшая - от 2 до 9 см.

Речь идет о южных районах Новосибирской области, отдельных районах Кемеровской области, северных и восточных районах Алтайского края, где температура воздуха была ниже 30 градусов. "Поэтому на глубине узла кущения температура понижалась до 15-17 градусов, а кое-где до 18-19. Это было опасно для зерновых культур, и возможны повреждения растений морозами", - сказал Вильфанд.

"Но в целом, если анализировать выводы, которые делают агрометеорологи, то ситуация благоприятная, можно сказать, удовлетворительная во всех субъектах, которые относятся к зерносеющим", - подытожил он.

По данным Минсельхоза РФ, сев озимых культур под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее.

Роман Вильфанд
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