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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В России суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 6078 новых случаев, сообщил оперштаб. Умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

В больницы за сутки положили 837 заболевших, столько же, как и днем ранее. В 34 регионах отмечен рост числа госпитализаций, в 39 - снижение.

Днем ранее в стране выявили 5 914 новых случаев заражения коронавирусом и 40 летальных исходов.

Москва

В столице суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 2038 новых случаев против 2005 днем ранее. За сутки были госпитализированы 136 человек, умерли 12 человек с COVID-19.

По официальным данным, с начала пандемии в России выявили 21 882 414 случаев заражения коронавирусом, умерли 394 610 человек с COVID-19 (в Москве - 47 761 летальный исход).

Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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