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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос почти на 41%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 75 регионах РФ, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 40,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 75 субъектах РФ", - говорится в сообщении оперштаба.

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Неделей ранее сообщалось о снижении показателя заболеваемости на 41%, он составлял 15,2.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе рост числа госпитализаций оказался больше, чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 860 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 438 умерших и 21 278 106 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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