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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Более 5,1 тыс. человек в России заболели COVID-19 за сутки

Более 5,1 тыс. человек в России заболели COVID-19 за сутки
Фото: Игорь Иванко/Агентство "Москва"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 102 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 7,2%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах страны.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 078 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 24.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек, накануне сообщалось о 47 умерших.

Выздоровели за сутки 3 887 человек, или на 9% меньше в сравнении с 13 января, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 851 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 355 умерших и 21 271 432 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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