В ЦИК РФ сообщили, что применение ДЭГ на референдумах в Донбассе технически не реализуемо
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Применить систему дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нельзя; в ЦИК с такой просьбой не обращались, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"Нет, к сожалению, сегодня они не могут этого сделать по одной простой причине: все-таки для того, чтобы воспользоваться этой системой, должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Это непросто сделать для граждан ЛНР, ДНР, а уж тем более Херсонской или Запорожской областей", - сказал Булаев во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Он отметил, что на сегодняшний день организовать голосование в интересах другого государства на государственной системе дистанционного электронного голосования России - "технически сложный вопрос"."С такой практикой я, честно говоря, в мире не сталкивался. Да, в общем-то, к нам с такой просьбой никто не обращался. Но я еще раз говорю - я считаю, что эта просьба на сегодняшний день технички не реализуема", - добавил Булаев.
Ранее на экстренном заседании Народного Совета Донецкой народной республики был принят законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября пройдет референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации.
Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в этот же период на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав РФ.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо также подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав РФ.
Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий со своей стороны также сказал, что в эти же даты пройдет референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области.