В ЦИК РФ сообщили, что применение ДЭГ на референдумах в Донбассе технически не реализуемо

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Применить систему дистанционного электронного голосования на российской федеральной платформе на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нельзя; в ЦИК с такой просьбой не обращались, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

"Нет, к сожалению, сегодня они не могут этого сделать по одной простой причине: все-таки для того, чтобы воспользоваться этой системой, должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Это непросто сделать для граждан ЛНР, ДНР, а уж тем более Херсонской или Запорожской областей", - сказал Булаев во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что на сегодняшний день организовать голосование в интересах другого государства на государственной системе дистанционного электронного голосования России - "технически сложный вопрос"."С такой практикой я, честно говоря, в мире не сталкивался. Да, в общем-то, к нам с такой просьбой никто не обращался. Но я еще раз говорю - я считаю, что эта просьба на сегодняшний день технички не реализуема", - добавил Булаев.