ЦИК готовится к президентским выборам 2024 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России ведет подготовку к проведению выборов президента страны, которые планируется провести в марте 2024 года, сообщила на встрече с журналистами председатель комиссии Элла Памфилова.

"Конечно, мы готовимся (к президентской кампании)", - сказала Памфилова на встрече с журналистами в ЦИК.

По ее словам, Центризбирком в настоящее время проводит подготовку к выборам президента во всем, что касается технической, цифровой, методологической, организационной, кадровой базы.

Она также сказала, что у российской избирательной системы достаточно серьезная защита от DDoS-атак. "Пока мы все выдерживаем. Цифровой аналог системы ГАС "Выборы", которую мы сейчас создаем, тоже автономна от глобальной сети, а значит, абсолютно неуязвима", - сказала глава комиссии.

Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года.