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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин заявил о производстве Россией втрое больше ракет, аналогичных "Пэтриот"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны России работают исправно, заявил президент России Владимир Путин.

"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире. Уже говорил, что то, что США производит, скажем, ракеты к системам "Пэтриот" – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, конечно, сами системы современные и надежные. Все бывает, но в целом системы работают исправно", - сказал Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Владимир Путин США Patriot
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