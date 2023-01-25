Песков заявил о безопасности компьютерной техники в кабинете Путина

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компьютерное оборудование в кабинете президента Владимира Путина имеет надлежащий уровень безопасности, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Правильное, с соответствующим уровнем безопасности", - ответил он на вопрос журналистов, что за компьютерное оборудование стоит в кабинете президента.

23 января стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заменил компьютер Apple в своем рабочем кабинете на ноутбук Horizont белорусского производства (предприятие "Горизонт").