Белоруссия в 2023 году представит электромобиль собственной разработки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белорусские разработчики завершают работы над опытным образцом электромобиля, модель будет готова в этом году, сообщил первый замминистра промышленности Александр Огородников. Его слова приводит пресс-служба Минэнерго республики. В Минске 9 июня проходит выставка "День электротранспорта".

"Мы ведем работы над собственным электромобилем. Очень скоро готовы будем представить и показать эту разработку", - сказал Огородников.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич на открытии выставки отметил рост электропотребления зарядными станциями для электротранспорта. По его данным, в 2022 году этот показатель увеличился в 1,4 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 14 млн кВт.ч.

"Положительная динамика сохраняется и в этом году - за четыре месяца 2023 года электропотребление зарядными станциями выросло на 6%", - сказал министр.

Каранкевич отметил, что "развитию электротранспорта содействуют стимулирующие меры, а также проводимая в стране работа по развитию зарядной инфраструктуры". По его словам, продолжается реконструкция электрических сетей и подстанций для подключения зарядных станций, количество которых приближается к 700.