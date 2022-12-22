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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Белоруссии начался массовый выпуск отечественных ноутбуков

В Белоруссии начался массовый выпуск отечественных ноутбуков
Фото: Delmaine Donson/Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков - на второй день после начала их массового производства, производство наладило предприятие "Горизонт".

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"Создание белорусского ноутбука - поручение президента (Александра Лукашенко - ИФ), которое выполнено в полном объеме. Минск поздравляет предприятие "Горизонт" с началом массового производства очередного нового продукта. Это очень важно, это импортозамещение", - сказала во время торжественной церемонии старта продаж в одном из торговых центров Минска зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Ее цитирует госагентство БелТА.

По словам Лазаревич, у "Горизонта" и руководства города есть большие планы по реализации ноутбуков, в том числе и на российский рынок.

Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Производители характеризуют его как современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения.

Белоруссия Минск
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