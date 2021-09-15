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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Песков обещал уточнить, зарегистрирован ли Путин на Госуслугах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Во время традиционного общения с журналистами у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова поинтересовались, есть ли у президента РФ аккаунт на Госуслугах.

Он ответил, что не может сказать точно, но пообещал уточнить эту информацию.

У Пескова также спросили, воспользовался ли Владимир Путин программой соцмониторинга для москвичей, созданной в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Разумеется, глава государства не пользуется гаджетами, мы неоднократно об этом говорили. И, конечно же, режим работы главы государства и режим обеспечения его безопасности не предусматривает возможности и необходимость, главное, участия в таких программах", - сказал Песков.

Накануне Владимир Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении был выявлен случай коронавируса.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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