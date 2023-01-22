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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

В Думе заявили, что об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы нет речи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла обсуждение вопроса об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы.

"Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит. Он не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом", - процитировали в воскресенье слова Казаковой в пресс-службе партии "Единая Россия".

Вместе с тем она сообщила, что роман Фадеева "Молодая гвардия" в год 80-летия подвига антифашистской подпольной организации действительно возвращен в школьную программу, и это была совместная инициатива "Единой России" и министерства просвещения, педагогического сообщества.

По словам Казаковой, вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или, наоборот, включения в программу - "это сложный и длительный процесс, такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения". "Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы как история, литература получили особую степень защищенности. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны", - сказала председатель комитета.

Ранее в СМИ цитировались слова депутата Дмитрия Вяткина, который допустил, что роман "Архипелаг ГУЛАГ" может быть исключен из школьной программы.

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