Что произошло за день: воскресенье, 29 января

Реакция на обстрел ВСУ, умер мультипликатор Назарук и система отбора россиян на ОИ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже. Ио президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с МОК и международными спортивными федерациями.

- МИД РФ назвал обстрел ВСУ больницы в ЛНР тяжким военным преступлением. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МККК в связи с произошедшим.

- Британский премьер снял с поста лидера консерваторов и вывел его из состава кабмина. Объясняется, что это было сделано из-за нарушения министерской этики.

- Умер мультипликатор Вячеслав Назарук. Создателю "Кота Леопольда" и "Мамы для мамонтёнка" был 81 год.

- Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open. Сербский теннисист выиграл 22-й турнир Большого шлема и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем.