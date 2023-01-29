Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка, скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук", - написал он на своей странице в соцсетях.

Прощание с Назаруком, как уточнил Капков, состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор. Создатель таких образов, как Крошка енот, кот Леопольд и Мамонтенок. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец, его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них "Ледовое побоище" и триптих - "Слово о полку Игореве".

В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney, читал лекции теории рисунка, живописи и композиции.