Британский премьер снял с поста лидера консерваторов и вывел его из состава кабмина

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Риши Сунак снял с поста председателя Консервативной партии Надхима Захави и вывел его из состава кабинета за нарушения министерской этики, сообщает в воскресенье The Daily Mail.

"По завершении независимого расследования выяснилось, что имели место серьезные нарушения министерского кодекса. В итоге я информирую о решении вывести Вас из состава правительства Его Величества", - приводит издание выдержку из послания, которое Сунак направил Захави.

Захави в правительстве Сунака занимал пост "министра без портфеля".

В ходе расследования выяснилось, что, Захави, занимая правительственный пост, допустил ряд нарушений в сфере налогообложения.

Ранее в январе в прессе появились сообщения о возможной неуплате Захави налога при продаже в 2018 году его доли в компании YouGov. Формально акции стоимостью 27 млн фунтов стерлингов принадлежали трасту Balshore Investments Limited в Гибралтаре, который контролируют родители Захави. Но если реальным бенефициаром сделки был он, то налицо факт уклонения от уплаты налога.