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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Курчатовский институт переведут под научное руководство РАН

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" планируется перевести под научно-методическое руководство Российской академии наук, заявил президент РАН Геннадий Красников.

"Мы вместе с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком (президент НИЦ "Курчатовский институт" - ИФ) провели большую работу, и сейчас подготовлен проект постановления правительства, по которому Курчатовский институт будет находиться под научно-методическим руководством Российской академии наук", - сказал Красников на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Михаил Ковальчук сообщил, что инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно "как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время".

"Мы выступили с этим предложением, нас поддержал министр, администрация президента и правительство в лице Дмитрия Николаевича Чернышенко, подготовлено и внесено соответствующе постановление правительства, которое сейчас проходит естественный, так сказать, формальный путь", - отметил Ковальчук.

Он добавил, что такая практика "может быть воспроизведена в важнейших стратегических инициативах научно-технической сферы". По его словам, для этого необходимо ввести институт научного руководства в правовое поле и определить требования к такой работе.

"Научное руководство как институт в правовом поле не определено, и, как следствие, отсутствует единая методология, инструментарий, единые требования к научному руководителю. Институализация научного руководства в нынешних условиях крайне актуальна. Фактически с учетом накопленного опыта представляется необходимым законодательно оформить институт научного руководства", - сказал Ковальчук.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев заявил, что считает в целом неправильной ситуацию, в которой подведомственные правительству научные организации не находятся под методическим контролем РАН.

"И Высшая школа экономики, и Санкт-Петербургский университет, и МГУ, и другие подведомственные правительству организации имеют право не направлять в Академию наук свои планы научной работы, свои отчеты. Мы это делаем уже давно, даже до момента появления соответствующих распоряжений. Считаю, что нужно отменить эту льготу для организаций, подведомственных правительству", - сказал Кропачев.

В настоящий момент НИЦ "Курчатовский институт" не входит в состав РАН и отраслевых министерств и подчиняется напрямую российскому правительству.

Курчатовский институт РАН Академия Михаил Ковальчук Геннадий Красников Дмитрий Чернышенко Николай Кропачев
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