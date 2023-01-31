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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Кремле заявили о стремлении Польши и стран Балтии провоцировать усиление конфронтации

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Страны Балтии и Польша готовы на все, чтобы провоцировать дальнейшее развитие конфронтации стран "коллективного Запада" с Россией на фоне событий на Украине, но они мало задумываются о возможных последствиях своих действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который "призвал страны Запада переступить "красную линию" и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители". У Пескова уточнили, действительно ли в данном случае будут пересечены эти "красные линии" и как Москва отреагирует в случае рассмотрения данного вопроса.

"Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши - они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют", - сказал Песков.

Он также назвал очевидным потенциальное увеличение степени вовлеченности коллективного Запада в этот конфликт.

"Рост происходит, мы это учитываем. Еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий", - подчеркнул Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Польша Латвия Литва Эстония Гитанас Науседа Дмитрий Песков Украина
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