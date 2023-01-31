Франция рассматривает возможность подготовки украинских пилотов

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Париж рассматривает запрос Украины о подготовке пилотов истребителей, сообщает Politico со ссылкой на помощника министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

По его данным, министры оборонных ведомств Франции и Украины должны обсудить это в ходе телефонного разговора на этой неделе.

Глава комитета по обороне Франции в Национальной ассамблее Томас Гассиллу в беседе с изданием выразил мнение, что обучать украинских пилотов на французских истребителях имеет смысл, если Париж примет решение о предоставлении Киеву самолетов.

Ранее президент Франции Эмманeэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии.

В январе Макрон объявил, что французские ВВС перейдут на флот, полностью состоящий из самолетов Rafale, напоминает Politico.

По словам нескольких собеседников издания, это означает, что у вооруженных сил Франции останутся более старые реактивные самолеты, такие как Mirages 2000, которые потенциально могут быть предоставлены Украине.