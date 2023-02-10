Посол РФ в Польше заявил, что разрыв отношений с Варшавой возможен только при ее желании

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Разрыв или понижение уровня российско-польских дипломатических отношений может произойти только по инициативе Варшавы, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Несмотря на то, что наши отношения по большинству параметров "стремятся к нулю", принципиальная позиция МИД России заключается в том, что по своей инициативе дипломатические отношения мы ни с кем не разрываем и их уровень не понижаем. Исходим из того, что каналы общения должны оставаться открытыми даже в кризисных ситуациях", - сказал Андреев.

По его словам, "поэтому если разрыв дипломатических отношений с Варшавой или понижение их уровня все-таки произойдет, то случится это по инициативе и по вине наших польских "непартнеров".

Посол напомнил, что, "кроме того, в Польше остаются десятки тысяч наших сограждан, которые нуждаются в консульском обслуживании и поддержке".