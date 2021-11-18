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ФСИН сообщила о переходе России на четвертое место в мире по числу заключенных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России снижается количество заключенных, страна опустилась на четвертое место в мире по этому показателю, а по числу заключенных на 100 тысяч населения - с 20-го на 26-е место, сообщил директор ФСИН Александр Калашников. Он сказал это на Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

Он уточнил, что на 1 января 2021 года в исправительных учреждениях находились 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году. Калашников связал это с совершенствованием уголовной политики, и расширением возможностей применять наказания, не связанные с лишением свободы.

Первое место в мире по общему числу заключенных занимает США (более 2,2 млн заключенных), второе - Китай (около 1,65 млн ). Россия раньше была на третьем месте, теперь его заняла Бразилия с 607 тысячами заключенных.

В апреле 2021 года Совет Европы отмечал, что в России в 2020 году было 519 615 осужденных в тюрьмах, в 2019 году - 563 166, в 2018 году - 602 176. Из стран-участниц СЕ по этому показателю Россия была первой, Турция - второй (297 019 заключенных), Великобритания - третьей (82 868).

ФСИН Александр Калашников США Бразилия Китай

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