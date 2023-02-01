Население России за год сократилось на 556 тысяч человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На 1 января 2023 года численность населения России оценивается в 146 424 тысяч человек, говорится в опубликованных данных Росстата. На 1 января 2022 года она оценивалась в 146 980 тысяч человек.

Последняя оценка сделана "без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям", отметили в Росстате.

Городское население страны на 1 января 2023 года оценивается Росстатом в 109,6 млн человек, сельское - 36,8 млн человек.

По итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре-ноябре 2021 года, численность населения страны была оценена в 147 241 тысячу человек.

Росстат еще не опубликовал данные о естественной убыли населения в целом за 2022 год.

По данным Росстата, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в стране в январе-ноябре 2022 года снизилась на 42,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, составив 543,4 тысячи человек (против 945,1 тысячи годом ранее).

Число родившихся в России в январе-ноябре 2022 года уменьшилось на 6,8% - до 1 197 837 детей против 1 284 888 детей в январе-ноябре 2021 года.

Число умерших в январе-ноябре 2022 года снизилось на 21,9% - до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе-ноябре 2021 года.

Естественная убыль населения в стране в целом за 2021 год составила 1 043 тысяч и человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.