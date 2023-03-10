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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Естественная убыль населения России в январе снизилась на 28% год к году

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России в январе 2023 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 28% к январю 2022 года и составила 64 219 человек (против 89 170 человек годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся в январе 2023 года увеличилось на 0,4% - до 104 199 детей со 103 782 детей в январе 2022 года.

Число умерших в январе 2023 года сократилось на 12,7% - до 168 418 человек со 192 952 человек в январе 2022 года.

Как сообщал Росстат ранее, естественная убыль населения страны в 2022 году снизилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году

В результате, по оперативным данным Росстата, население России на 1 января 2023 (без учета официальной статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям) на начало 2023 года снизилась до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.

Росстат ЛДНР
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