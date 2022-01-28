Естественная убыль населения РФ в 2021 г. стала максимальной в современной истории

Смертность в РФ за 2021 год выросла почти на 16% по сравнению с 2020 годом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2021 году составила 1 млн 42,7 тыс. человек против 688,7 тыс. человек в 2020 году и 317,2 тыс. человек в 2019 году, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Этот показатель естественной убыли населения стал максимальным за всю новую историю России (до этого максимум фиксировался в 2000 году, когда естественная убыль населения составила 958,5 тыс. человек).

В результате, по оперативным данным Росстата, население России на 1 января 2022 года составило 145 млн 478 тыс. 97 человек, снизившись со 146 млн 171 тыс. 15 человек на 1 января 2021 года. Таким образом, численность населения РФ за год снизилась на 692 тыс. 918 человек (цифра меньше естественной убыли населения из-за миграционного прироста, который частично ее компенсировал), что стало максимальным снижением с 2003 года, когда население снизилось со 145,0 млн человек на 1 января 2003 года до 144,3 млн человек на 1 января 2004 года.

Росстат при этом отмечает, что численность населения дается на основе оперативных расчетов без учета последней Всероссийской переписи населения, первые данные по которой появятся только в апреле этого года.

Число родившихся в РФ в 2021 году снизилось до 1 млн 402,8 тыс. человек с 1 млн 435,7 тыс. человек в 2020 году. Этот показатель стал минимальным с 2002 года (тогда родилось 1,397 млн детей). Максимальное число детей родилось в 2014 году (1,943 млн), после этого число рождений неуклонно снижалось.

Число умерших в РФ в 2021 году выросло до 2 млн 445,5 тыс. человек с 2 млн 124,5 тыс. человек в 2020 году.

В Москве численность постоянного населения на 1 января 2022 года составляла 12 млн 632,4 тыс. человек, в Московской области – 7 млн 765,9 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 5 млн 376,7 тыс. человек, в Ленинградской области – 1 млн 907,6 тыс. человек.

Смертность в РФ за 2021 год выросла почти на 16% по сравнению с 2020

Смертность в РФ за 2021 год выросла на 15,9% по сравнению с 2020 годом, весь прирост летальных исходов связан с коронавирусом, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%. В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%. При этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", - сказала Голикова журналистам в пятницу.

Как сообщила вице-премьер, по оперативным данным "за 27 дней января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7%, по сравнению с 27-ю днями декабря 2021 года на 17,3 процента".

Комментируя данные за 2021 год, Голикова отметила, что снижение смертности по итогам года, по сравнению с 2020 годом, отмечено по болезням системы кровообращения - на 1%, новообразованиям - на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушения обмена веществ - на 14,6%, туберкулезу всех форм - на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека - на 8,5%, внешним причинам - на 0,9 процента.

Без учета избыточной смертности от COVID-19, по словам Голиковой, смертность в РФ за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах.