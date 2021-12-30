Росстат оценил естественную убыль населения за 11 месяцев в 945 тысяч человек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В России за первые 11 месяцев 2021 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла на 64% в годовом измерении и составила 945,1 тысячи человек против 574,9 тысячи человек годом ранее, сообщил Росстат.

В январе-ноябре родились 1 284 900 человек, за тот же период 2020 года родились 1 306 400 человек.

Число умерших в январе-ноябре 2021 года увеличилось на 18,5% - до 2 230 000 человек с 1 881 200 в январе-ноябре 2020 года.

В ноябре 2021 года родилось 114 997 детей, что на 1,8% больше, чем в ноябре предыдущего года. Умерли в ноябре 2021 года 257 292 человека - рост на 17% к прошлому ноябрю. Естественная убыль населения в ноябре 2021 года составила 142 315 человек - рост на 33% в годовом измерении.

Естественная убыль населения в России в 2020 году увеличилась более чем в 2 раза - до 688,7 тысячи человек с 316,2 тысячи человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тысячи человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,17 млн

Численность постоянного населения России на 1 ноября 2021 года (на 1 декабря у Росстата еще нет данных) составила 145,7 млн человек, сократившись с начала года на 482,4 тысячи человек. Миграционный прирост за январь-октябрь на 39,9% компенсировал естественную убыль населения.