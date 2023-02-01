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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Хуснуллин оценил в 9,4 млрд рублей переселение белгородцев из разрушенного жилья

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Отселение граждан из разрушенного из-за обстрелов жилья в Белгородской области оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин. Совещание посвящено восстановлению жилья, разрушенного в приграничных районах.

"Общая потребность региона (Белгородской области - ИФ) для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд рублей. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. Мы по вашему поручению, Владимир Владимирович, подготовили на сегодняшний день проект распорядительного документа. В случае одобрения вами сегодняшних подходов мы буквально завтра можем уже принять и выделить деньги", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что документ прошел согласование в Минфине и Минстрое.

Хуснуллин уточнил, что в связи с обращением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в адрес президента и постоянной работы с правительством переселить удалось уже более 3,7 тысячи человек. Площадь отселенных домов составляет 108 тысяч кв.м.

"Мы готовы к выполнению задач по возмещению ущерба гражданам", - прокомментировал Гладков.

Он говорил 24 января, что около 6,5 тысячи белгородцев отселены из приграничных сел и фактически являются беженцами.

С 24 февраля 2022 года в Белгородской области были повреждены 2 883 жилых помещения, подлежащих полному восстановлению: 1 010 квартир в 96 многоквартирных домах и 1 873 частных домовладения. Уже восстановлено 2 088 жилых помещений на сумму более 600 млн рублей.

Президент на этом же совещании сказал, что важно ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных территорий, но этой задачей займутся военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Марат Хуснуллин Вячеслав Гладков Минстрой Минфин
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