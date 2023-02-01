Хуснуллин оценил в 9,4 млрд рублей переселение белгородцев из разрушенного жилья

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Отселение граждан из разрушенного из-за обстрелов жилья в Белгородской области оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин. Совещание посвящено восстановлению жилья, разрушенного в приграничных районах.

"Общая потребность региона (Белгородской области - ИФ) для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд рублей. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. Мы по вашему поручению, Владимир Владимирович, подготовили на сегодняшний день проект распорядительного документа. В случае одобрения вами сегодняшних подходов мы буквально завтра можем уже принять и выделить деньги", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что документ прошел согласование в Минфине и Минстрое.

Хуснуллин уточнил, что в связи с обращением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в адрес президента и постоянной работы с правительством переселить удалось уже более 3,7 тысячи человек. Площадь отселенных домов составляет 108 тысяч кв.м.

"Мы готовы к выполнению задач по возмещению ущерба гражданам", - прокомментировал Гладков.

Он говорил 24 января, что около 6,5 тысячи белгородцев отселены из приграничных сел и фактически являются беженцами.

С 24 февраля 2022 года в Белгородской области были повреждены 2 883 жилых помещения, подлежащих полному восстановлению: 1 010 квартир в 96 многоквартирных домах и 1 873 частных домовладения. Уже восстановлено 2 088 жилых помещений на сумму более 600 млн рублей.

Президент на этом же совещании сказал, что важно ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных территорий, но этой задачей займутся военные.