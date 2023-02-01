В Крыму анонсировали национализацию активов Ахметова, Коломойского и Яценюка

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Крыму скоро национализируют собственность семи иностранных бизнесменов, сообщил в Telegram председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, на территории Республики Крым продолжается... Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета", - написал он.

По его словам, речь идет о национализации активов украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, украинских политиков Сергея Таруты, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, а также Рафика Дау Булоса и Коласа Игориса. В госсобственность перейдет вилла "Елена", кинотеатр "Сатурн IMAX" и пансионат "Горняк" в Ялте, а также имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов".

Константинов заверил, что это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные компании продолжают работать, там введены временные администрации. Затем их снова приватизируют.

Госсовет Крыма 18 октября 2022 года внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Изменения касаются движимого и недвижимого имущества, которое было в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

В октябре в перечень объектов, подлежащих национализации, включили имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр" и крупнейшего производителя цемента в Крыму "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия". Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эти компании связаны с украинскими собственниками.

В декабре список национализированного имущества был дополнен объектами движимого и недвижимого имущества ООО "Мегастрой" в Симферополе.