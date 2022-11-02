Госсовет Крыма утвердил национализацию судозавода, сети гипермаркетов и цементного комбината

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр" и крупнейшего производителя цемента в Крыму "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" передано в собственность республики, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов со ссылкой на принятое парламентом решение.

"Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (торговые сети ООО "Новацентр К", ООО "Модуль ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что перечень имущества утвержден в постановлении Госсовета РК от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым".

Спикер парламента назвал принятое решение справедливым и добавил, что работа по дополнению перечня новыми объектами будет продолжена.

Ранее сообщалось, что власти Крыма включили в перечень объектов, подлежащих национализации, судозавод "Залив", ООО "Новацентр К" и "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия". Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что эти компании связаны с украинскими собственниками.

Временные администрации уже введены вАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ООО "Новацентр К".

Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Константинов в своем телеграм-канале тогда написал, что изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

Сообщалось также, что Госсовет Крыма в апреле внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства не поддержал инициативу, как противоречащую Конституции РФ.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что украинцам принадлежит ряд торговых и туристических объектов в Крыму, а также квартиры и дома. В числе таких владельцев он перечислял президента Украины Владимира Зеленского, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.