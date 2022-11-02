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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Госсовет Крыма утвердил национализацию судозавода, сети гипермаркетов и цементного комбината

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр" и крупнейшего производителя цемента в Крыму "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" передано в собственность республики, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов со ссылкой на принятое парламентом решение.

"Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (торговые сети ООО "Новацентр К", ООО "Модуль ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

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Он уточнил, что перечень имущества утвержден в постановлении Госсовета РК от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым".

Спикер парламента назвал принятое решение справедливым и добавил, что работа по дополнению перечня новыми объектами будет продолжена.

Ранее сообщалось, что власти Крыма включили в перечень объектов, подлежащих национализации, судозавод "Залив", ООО "Новацентр К" и "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия". Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что эти компании связаны с украинскими собственниками.

Временные администрации уже введены вАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ООО "Новацентр К".

Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Константинов в своем телеграм-канале тогда написал, что изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

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Сообщалось также, что Госсовет Крыма в апреле внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства не поддержал инициативу, как противоречащую Конституции РФ.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что украинцам принадлежит ряд торговых и туристических объектов в Крыму, а также квартиры и дома. В числе таких владельцев он перечислял президента Украины Владимира Зеленского, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (до приватизации - Бахчисарайский цементный завод) до присоединения Крыма к России принадлежал группе "Бликфорд" бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Сейчас структура акционеров АО не раскрывается. Согласно опубликованной отчетности, доход комбината в 2021 году вырос до 1,88 млрд рублей с 1,72 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 165,6 млн рублей с 95,9 млн рублей соответственно.

Владельцем сети из четырех строительных гипермаркетов "Новацентр" в Симферополе и Севастополе является ООО "Новацентр К", зарегистрированное в Крыму в апреле 2014 года. До присоединения Крыма к России гипермаркеты принадлежали украинским сетям "Эпицентр К" и "Новая Линия", конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, супруги - депутат Верховной рады Украины Александр Герега и предприниматель Галина Герега. Доход "Новацентр К" в 2021 году вырос до 7,29 млрд рублей с 5,96 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 607,8 млн рублей с 336,7 млн рублей.

ОАО "Судостроительный завод "Залив" показал в 2021 году чистый убыток в размере 39,6 млн рублей, официально на нем трудоустроено четыре сотрудника.

Крым
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