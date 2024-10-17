В Севастополе национализировали имущество ПАО "Севастопольгаз"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление о включении имущества ПАО "Севастопольгаз" в состав городского имущества, документ опубликован на сайте регионального правительства.

"Сегодня в 9 утра состоялось заседание правительства, на котором мы приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО "Севастопольгаз" - компания, которой они опосредованно владели, в государственную собственность города Севастополя", - сообщил Развожаев журналистам.

Он поблагодарил за оказанную помощь директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора России Игоря Краснова.

"Несмотря на многочисленные ухищрения и попытки запутать следы все-таки через целую сеть подставных лиц, конечными бенефициарами прибыли, которая извлекалась ПАО, она принадлежала украинским олигархам, которые сегодня являются врагами нашей страны, финансируют терроризм, в том числе и оказывают помощь ВСУ", - отметил губернатор.

Он добавил, что компания уже взята под управление городом.

В тексте постановления говорится, что перечисленное в приложении к нему имущество, включая земельные участки и недвижимость на территории Севастополя, которое к 24 февраля 2022 года принадлежало иностранным государствам и их гражданам, совершающим недружественные действия в отношении России, теперь учитывается как собственность города.

Приложение к постановлению содержит перечень имущества ПАО "Севастопольгаз", в который включены 135 зданий и сооружений, четыре земельных участка общей площадью более 31 тыс. кв. м и 35 автомобилей.

"Севастопольгаз" обеспечивает газификацию и газоснабжение Севастополя.

Национализированное ПАО "Севастопольгаз" в ближайшее время снизит необоснованно высокие тарифы на техническое обслуживание оборудования абонентов и ускорит темпы социальной догазификации, сообщил позднее журналистам Развожаев.

"Долгожданная проблема, о которой севастопольцы постоянно говорили, на которую обращали внимание, это существенная разница в цене на техническое обслуживание газового оборудования, которое сегодня у ПАО достигало 4,2 тысячи рублей и было существенно выше, чем та цена, которую за обслуживание реализовывало наше государственное предприятие. Эти стоимости в ближайшее время сравняются", - сказал он.

Он уточнил, что стоимость техобслуживания абонентов в ПАО "Севастопольгаз" составит 2,6 тысячи рублей.

Еще одной важной проблемой, которую позволит решить национализация, он назвал ускорение темпов социальной догазификации, которую саботировала компания.

"(...) ПАО, которое не стало в свое время оператором по догазификации, поэтому всячески саботировало технические подключения к сетям. В настоящее время около 500 абонентов все работы выполнили, но не были подключены", - сказал губернатор.

Развожаев отметил, что эта работа будет интенсифицирована, а все потенциальные абоненты в ближайшее время получат газ.