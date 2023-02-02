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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Shell получила рекордную чистую прибыль в 2022 году

Показатель вырос в 2,1 раза до $42,31 млрд за счет подорожания нефти и газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell завершила минувший год с рекордной чистой прибылью в своей истории благодаря росту цен на углеводороды.

Годовая прибыль компании достигла $42,31 млрд, увеличившись за год в 2,1 раза. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году - $31,4 млрд.

В октябре-декабре чистая прибыль составила $10,41 млрд против $11,46 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная квартальная прибыль увеличилась до $9,81 млрд с $6,39 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз 28 аналитиков, подготовленный по просьбе самой компании, предусматривал скорректированную прибыль на уровне $8 млрд, пишет MarketWatch.

Капзатраты Shell по итогам 2022 года составили $24,83 млрд по сравнению с $19,7 млрд годом ранее. Компания ожидает, что в текущем году они будут находиться в объявленном ранее целевом диапазоне в $23-27 млрд.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился до 2,831 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с) с 3,142 млн б/с годом ранее. Тем не менее, по сравнению с третьим кварталом производство выросло на 2%.

На конец декабря чистый долг компании составлял $44,8 млрд, за квартал сократившись примерно на $3,5 млрд, или на 7%.

Компания объявила также о запуске программы buyback объемом $4 млрд, которая будет реализована до публикации отчета за первый квартал, то есть до 4 мая 2023 года. Кроме того, квартальные дивиденды будут повышены на 15%, до 28,75 цента на акцию.

2 февраля стало также известно, что Shell достигла соглашения с "Газпром нефтью" о продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Salym Petroleum Development (осваивает проект Салым в ХМАО).

За последние 12 месяцев капитализация Shell выросла на 22%, до 165,1 млрд фунтов.

Shell Газпром нефть Салым Salym Petroleum
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