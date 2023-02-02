Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже своей доли 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development (осваивает проект Салым в ХМАО), для завершения сделки нужны одобрения в РФ, сообщается в отчете Shell.

Shell напоминает, что в середине 2022 года она отстранилась от управления этого СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере $233 млн. В конце 2022 года в соответствии с российскими законодательными изменениями и решениями судов Salym Petroleum Development был преобразован в российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент", в котором у Shell оставалась доля в 50%.

"22 декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о сделке по продаже 50% доли в ООО "Салым Петролеум Девелопмент". Завершение работ подлежит ряду согласований в Российской Федерации", - говорится в отчете компании.

Ранее суд удовлетворил заявление "Газпром нефти" о снятии с Shell части обеспечительных мер, запрещающих британо-нидерландской компании продажу доли в "Салым Петролеум Девелопмент".

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО. Занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).