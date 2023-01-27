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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Shell оценит свой розничный электроэнергетический бизнес в Британии, ФРГ и Нидерландах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Нефтегазовая компания Shell сообщила, что проведет стратегический обзор работы подразделения по розничной продаже электроэнергии в Великобритании, Нидерландах и Германии. На оценку, вероятно, потребуется несколько месяцев.

В сообщении компании отмечается, что она не затронет оптовый и B2B-подразделения.

Какое-либо решение относительно розничного бизнеса пока не принято, отмечает Shell.

Компания не уточнила, приведет ли анализ к сокращению рабочих мест. На данный момент в Shell Energy Retail Ltd. работают около 2 тысяч человек, по собственным данным компании.

Оценка работы бизнеса - это часть стратегии "энергетического прогресса", которая включает рассмотрение вариантов для улучшения показателей в тяжелых рыночных условиях и максимизации стоимости портфеля компании.

Shell ставит целью обеспечить стабильные поставки электроэнергии в этих трех странах и оказать поддержку домохозяйствам, которые испытывают трудности в связи с расходами на электроэнергию, отмечается в сообщении компании.

За 12 месяцев капитализация Shell увеличилась на 26,3%.

Shell Великобритания Нидрелнады Германия Shell Energy Retail
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