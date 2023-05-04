Shell увеличила чистую прибыль в I квартале на 22%

Кроме того, компания планирует выкупить акции на $4 млрд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель оказался ниже уровня октября-декабря.

Shell выплатит квартальные дивиденды в размере $0,2875 на акцию. Кроме того, компания планирует выкупить собственные акции на сумму $4 млрд до момента публикации отчетности за второй квартал.

Как говорится в пресс-релизе Shell, ее чистая прибыль в январе-марте составила $8,71 млрд по сравнению с $7,12 млрд годом ранее и $10,41 млрд в четвертом квартале.

Снижение прибыли по сравнению с предыдущими тремя месяцами в компании связывают, в частности, с изменением налоговых условий и падением цен на нефть и газ. Негативные факторы были частично компенсированы снижением операционных расходов, сильными показателями в сегменте нефтехимии и положительными последствиями оптимизации операций.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 6% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до $9,65 млрд, существенно превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Vara Research, на уровне $7,965 млрд. Показатель был на 2% ниже уровня октября-декабря.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале составил 2,902 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 2,962 млн б.н.э./сут. годом ранее и 2,831 млн б.н.э./сут. в четвертом квартале, отмечается в пресс-релизе.

Капиталовложения Shell в январе-марте составили $6,5 млрд. Компания сохранила прогноз капиталовложений на 2023 год на уровне $23-27 млрд.

Акции Shell прибавляют в цене 2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,3%.